Многие страны постепенно снимают все коронавирусные ограничения и возвращаются к обычной жизни. Армения в 2022 году стала еще привлекательнее для россиян — авиасообщение регулярное, отношение дружественное, загранпаспорт и визы не нужны.

При этом стандартные армянские турпакеты теперь включают в себя новые услуги. Так, например становится популярным медицинский туризм в Армению .Самые востребованные медуслуги – грязе- и водолечение, массаж и легкая гимнастика.

«Приток туристов увеличивается. У нас и постоянные посетители есть, которые, один раз побывав у нас, приходят снова и получают курс лечения», – отметила врач-реабилитолог оздоровительного центра Мадлена Петросян изданию МИР24.

Подлечить свое здоровье сюда прилетают не только из стран СНГ, но и из Европы. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.