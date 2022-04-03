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3 часа назад

Почему туристы едут в Армению лечиться: видео

Диана Товсепова

Многие страны постепенно снимают все коронавирусные ограничения и возвращаются к обычной жизни. Армения в 2022 году стала еще привлекательнее для россиян — авиасообщение регулярное, отношение дружественное, загранпаспорт и визы не нужны.

При этом стандартные армянские турпакеты теперь включают в себя новые услуги. Так, например становится популярным медицинский туризм в Армению .Самые востребованные медуслуги – грязе- и водолечение, массаж и легкая гимнастика.

«Приток туристов увеличивается. У нас и постоянные посетители есть, которые, один раз побывав у нас, приходят снова и получают курс лечения», – отметила врач-реабилитолог оздоровительного центра Мадлена Петросян изданию МИР24.

Подлечить свое здоровье сюда прилетают не только из стран СНГ, но и из Европы. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Ранее мы писали о том, что посмотреть в отпуске в Армении.

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