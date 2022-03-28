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2 часа назад

Как выглядит самый суровый спа-комплекс в России: видео

Мира Маркина

Что ассоциируется у вас со словом “спа”? Может быть, уютные залы с приглушенным светом и благовониями. Или запах массажного масла, ощущение, как оно растекается по коже, пока вы расслабляетесь. А может, в памяти воскресает момент, когда вы первый раз пришли в сауну с ее комфортным жаром? Все это можно найти на берегу беспокойного Балтийского моря. В одном из самых суровых спа-комплексов побывала TikTok-блогер Анастасия (@naasstasia22), о чем она рассказала в видеоролике.

Почему этот спа-комплекс можно назвать самым суровым? Во-первых, из-за его местоположения. Он находится на берегу Балтийского моря, в нескольких минутах от поселка Янтарный (Калининградская область). Пока вы отдыхаете в подогреваемой купели, установленной на открытом воздухе, вас могут коснуться и брызги беспокойных волн, и порывы морского ветра.

Во-вторых, архитектура спа-комплекса выполнена в стилистике минимализма, она абсолютно аскетична.

А в-третьих, основной комплекс с сауной позволяет наслаждаться отдыхом в любую погоду – будь за окном проливной дождь, град или метель.

Смотрите также видео о том, как на самом деле выглядит бассейн Клеопатры, который часто показывают блогеры.

Отдых в России,Видео,
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