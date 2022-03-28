Что ассоциируется у вас со словом “спа”? Может быть, уютные залы с приглушенным светом и благовониями. Или запах массажного масла, ощущение, как оно растекается по коже, пока вы расслабляетесь. А может, в памяти воскресает момент, когда вы первый раз пришли в сауну с ее комфортным жаром? Все это можно найти на берегу беспокойного Балтийского моря. В одном из самых суровых спа-комплексов побывала TikTok-блогер Анастасия (@naasstasia22), о чем она рассказала в видеоролике.