Что посмотреть в Карелии за выходные

Республика Карелия – обширный край удивительной природы и мест, где можно прикоснуться к аутентичной карельской и финской культуре. Если у вас есть всего пара дней на поездку, вам пригодится материал “Рамблера” о том, как съездить в Карелию и влюбиться в нее навсегда.

Предположим, что наш маршрут начинается в культурной столице России – в Санкт-Петербурге. Первый пункт назначения, который стоит посетить по дороге к основным достопримечательностям республики, – это, как ни странно, старая лютеранская кирха.

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Кирха у холма Роккапата

Mitrofanova m/wikimedia.org

Недалеко от деревни Лумиваара находится место, которым восхищаются все, кому удалось его посетить. Здание лютеранской кирхи 1935 года постройки чудом сохранилось и не превратилось в руины, как десятки тысяч ее “сестер” во всем мире. И даже если вы не являетесь поклонником альтернативного туризма, то желание забраться на колокольню кирхи и полюбоваться местными красотами наверняка у вас появится.

Парк “Бастионъ”, Сортавала

https://vk.com/history_park_bastion

Всего в часе езды от лютеранской кирхи находится небольшой город Сортавала. Можно устроить прогулку по нему самому, но мы рекомендуем заглянуть в парк “Бастионъ”. На его обширной территории есть возведенные постройки времен викингов с интерьерами, оружием, костюмами и прочими атрибутами старины. В этом же парке вы найдете экспозицию каменного века, музей периода русско-финских конфликтов, выставку осадных орудий и настольных игр 4000-летней давности. В “Бастионе” можно выковать себе клинок или монету на память, поучиться стрелять из лука или винтовки Мосина.

Горный парк Рускеала

В этом невероятной красоты мраморном карьере обязательно стоит побывать. На территорию парка можно приехать как на машине, так и на ретропоезде прямиком из Сортавалы (подробнее об этом мы писали здесь).

Туристам предлагают три вида экскурсий – пешеходную (вокруг озера на дне карьера), водную и даже подземную с возможностью заглянуть в скрытые от глаз большинства путешественников пещеры. Для тех, кто не мыслит жизни без экстрима, есть круглогодичный аттракцион зиплайн и веревочный парк.

Если будете в Рускеале, обязательно загляните на территорию Итальянского карьера и заброшенного мраморно-известкового завода по соседству.

Остров Валаам

Поездку на остров Валаам (Ладожское озеро) можно отложить на второй день поездки. Зачем туда вообще ехать? За девственной природой и заповедными святынями, расположенными на этом небольшом и малонаселенном острове. Рекомендуем осмотреть несколько скитов (поселков из нескольких келий) – они на Валааме отличаются друг от друга в первую очередь обликом, посетить главный монастырь и просто проникнуться безмятежностью этого намоленного места.

Долина водопадов

Если вам не терпится продолжить путь, рекомендуем съездить к одному из самых больших равнинных водопадов Европы. Кивач состоит из четырех уступов, причем самый зрелищный из них – это последний. Водопад находится в центре одноименного заповедника. Там же можно заглянуть в музей, прогуляться по эко-тропе “1500 шагов в природу” с экскурсией, чтобы узнать побольше о том, где вы находитесь, уйти подальше от шумящих туристов и погрузиться в атмосферу единения с природой.

Деревня Кинерма