В июне 2019 года до горного парка “Рускеала” появилась возможность добраться на поезде. И он выглядит совершенно не так, как можно было бы представить, услышав слово “ретропоезд”. Что удивляет пассажиров “Рускеальского экспресса” и как на него купить билет – читайте в материале “Рамблера”.

Регулярный пассажирский поезд на паровозной тяге курсирует между горным парком и городом Сортавала ежедневно. Эта часть современной железной дороги пролегает по маршруту сухопутного пути, который использовали для доставки рускеальского мрамора к Ладожскому озеру.

В составе всего шесть вагонов, включая вагон-ресторан. Одна из его главных изюминок ретропоезда – это интерьеры, отсылающие путешественников к концу XIX – началу XX века. Становясь пассажиром “Рускеальского экспресса”, вы на час отправляетесь в прошлое дореволюционной России.

В общих вагонах – “эконом” (с местами для сидения) – туристы могут расположиться на обтянутых кожей мягких скамьях. Проводник предложит чай или кофе, который удобно выпить за откидным столиком. Несмотря на винтажный шик, в вагонах предусмотрен кондиционер и современный санузел.

Вагон-ресторан – обязательный пункт посещения, если вы решите прокатиться на ретропоезде. Он также стилизован, как и пассажирская часть состава. Еще в нем есть фортепиано, так что вы сможете насладиться живой музыкой, и полноценное ресторанное меню, в которое вошли блюда национальной карельской кухни.

Во время “стоянки” экспресса в Рускеале, в вагон можно прийти перекусить при наличии билета.

Используя терминалы, вы можете приобрести билет в сам горный парк “Рускеала”. Еще одна новинка экспресса – это отдельный детский вагон с небольшой игровой площадкой и “фотокупе” для того, чтобы сделать моментальный снимок на память.

В вагонах первого класса предусмотрены более комфортные места для сидения – диваны и пуфики. Также есть большие столы, телевизор и другие атрибуты лаунж-зоны. VIP-купе в ретропоезде “Рускеальский экспресс” предполагает индивидуальное обслуживание в пути следования и приветственный напиток.

Не терпится заглянуть внутрь поезда? Посмотрите видеоTikTok-блогера @shotka.travel.

Как добраться из Москвы?

Существует несколько вариантов. Во-первых, это можно сесть на поезд №160 Москва – Петрозаводск. В Сортавала вас ждет пересадка на “Рускеальский экспресс” (№ 921/922). До отправления будет два часа, которые можно потратить на знакомство с этим северным городом.

Во-вторых, можно доехать напрямую из Москвы до “Рускеала” на поезде №160, но без утренней пересадки в Сортавала. А путешествие на ретропоезде совершить на обратном пути, купив билет на рейс №922 Горный парк Рускеала – Сортавала. И вновь двухчасовая пересадка (№ 160 Рускеала – Москва), но с дальнейшим отправлением в столицу России.

Третий вариант – приехать в Санкт-Петербург, на Финском вокзале купить билет на “Ласточку” (№821) до Сортавалы, где вы и пересядете на “Рускеальский экспресс”. Прибытие-отправление состыкованы, на пересадку будет не более 20 минут. Этого времени хватит для того, чтобы при необходимости сдать в камеру хранения лишний багаж или устроить фотосессию на фоне ретропоезда.

Вариант с поездкой на “Ласточке” также подойдет и тем, кто задается вопросом, как добраться в “Рускеалу” из северной столицы.