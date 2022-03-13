Блогер из России показала красоты Осетии: видео

Блогер, путешественница и пользовательница TikTok @amatsenko показала красоты Осетии. Ролик набрал 124 тысячи лайков и 953 тысячи просмотров.
Пользователи в комментариях отмечают красоты республики.
«Русские недооценивают свою родину».
«Обожаю свою родину, Осетия прекрасна».
«Очень нравится Осетия, сама в Нальчике живу, тоже есть прекрасные места. А девушки в Осетии безумно все красивые».
«Осетия-Алания любовь. Хочу туда навсегда».
Республика Северная Осетия — Алания — субъект Российской Федерации, республика в ее составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.
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