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3 часа назад

Блогер из России показала красоты Осетии: видео

Мира Маркина

Блогер, путешественница и пользовательница TikTok @amatsenko показала красоты Осетии. Ролик набрал 124 тысячи лайков и 953 тысячи просмотров.

Пользователи в комментариях отмечают красоты республики.

«Русские недооценивают свою родину».

«Обожаю свою родину, Осетия прекрасна».

«Очень нравится Осетия, сама в Нальчике живу, тоже есть прекрасные места. А девушки в Осетии безумно все красивые».

«Осетия-Алания любовь. Хочу туда навсегда».

Республика Северная Осетия — Алания — субъект Российской Федерации, республика в ее составе. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее Рамблер показывал видео с жующими салат капибарами.

Отдых в России,Видео,
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