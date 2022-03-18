Пользовательница TikTok и бортпроводница @gerrbarii показала ролик с минусами и плюсами своей профессии. Среди плюсов девушка отметила отпуск 70 дней в году, зарплата от 90 до 130 тысяч рублей, возможность путешествовать на выгодных условиях, скидки на авиабилеты своей авиакомпании до 90%, молодой коллектив, внимание окружающих, новые знакомства каждый день. Ролик набрал 3,1 млн просмотров и 375 тысяч лайков.
Минусов в своей профессии девушка не нашла. Пользователи сами назвали аспекты работы, которые им не нравятся в такой работе.
«Все пишут про риск жизни, связанный с падением. А мне кажется, бОльший минус, связанный со здоровьем — это перепады давления и проч. нюансы в воздухе».
«Я понимаю, что это моя личная паранойя, но у меня в этой профессии лишь один минус — каждый полет может быть последним. Простите, просто боюсь».
«Минусы: неудобная форма. Только у украинских авиалиний, где есть брюки и кеды — это удобно и стильно».
«Минусы — сократили».
«Минусы: постоянные перелеты вредят здоровью, недосып, посреди ночи могут вызвать на работу, не можешь заранее строить планы».
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