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22 минуты назад

Российская стюардесса показала плюсы и минусы своей работы: видео

Мира Маркина

Пользовательница TikTok и бортпроводница @gerrbarii показала ролик с минусами и плюсами своей профессии. Среди плюсов девушка отметила отпуск 70 дней в году, зарплата от 90 до 130 тысяч рублей, возможность путешествовать на выгодных условиях, скидки на авиабилеты своей авиакомпании до 90%, молодой коллектив, внимание окружающих, новые знакомства каждый день. Ролик набрал 3,1 млн просмотров и 375 тысяч лайков.

Минусов в своей профессии девушка не нашла. Пользователи сами назвали аспекты работы, которые им не нравятся в такой работе.

«Все пишут про риск жизни, связанный с падением. А мне кажется, бОльший минус, связанный со здоровьем — это перепады давления и проч. нюансы в воздухе».

«Я понимаю, что это моя личная паранойя, но у меня в этой профессии лишь один минус — каждый полет может быть последним. Простите, просто боюсь».

«Минусы: неудобная форма. Только у украинских авиалиний, где есть брюки и кеды — это удобно и стильно».

«Минусы — сократили».

«Минусы: постоянные перелеты вредят здоровью, недосып, посреди ночи могут вызвать на работу, не можешь заранее строить планы».

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Отдых в России,Видео,
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