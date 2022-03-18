Пользовательница TikTok и бортпроводница @gerrbarii показала ролик с минусами и плюсами своей профессии. Среди плюсов девушка отметила отпуск 70 дней в году, зарплата от 90 до 130 тысяч рублей, возможность путешествовать на выгодных условиях, скидки на авиабилеты своей авиакомпании до 90%, молодой коллектив, внимание окружающих, новые знакомства каждый день. Ролик набрал 3,1 млн просмотров и 375 тысяч лайков.