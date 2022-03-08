Как выглядит «буря чаек» в Охотском море: видео

Пользователь TikTok @xas_dacent показал уникальное природное явление: «бурю чаек» над морем. Ролик зашел в общие рекомендации приложения, набрав 1,6 млн просмотров и 286 тысяч комментариев.
Ролик снят с корабля (вероятно, грузового или рыболовного) в водах Охотского моря. Пользователи отмечают необычайные красоты явления.
«Боже, какая атмосфера».
«Как красиво. Представляю, как шумно без озвучки».
«Как это красиво».
«Чисто теоретически, эта стая голодных чаек, возможно, сможет этот корабль до суши дотолкать».
«Это так прекрасно. Ощущение свободы...».
Ранее «Рамблер» показывал типичный день российской проводницы.