Мир путешествий изменился. Многие россияне еще в начале пандемии стали чаще обращать внимание на направления внутреннего туризма. Если вы в их числе, то вам наверняка пригодится аккаунт TikTok-блогера @artemray. Артем – фанат путешествий по России. В одном из своих роликов он рассказал о трех русских городах, которые незаслуженно обделены вниманием путешественников.

Например, Торжок. Его еще часто называют русской Флоренцией. Маленький уютный город, затерявшийся в Тверской области, является кандидатом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В него уже вошли девственные леса Коми, озеро Байкал и вулканы Камчатки. Полная реконструкция города по прогнозам завершится к 2025 году. Но посетить Торжок можно уже сейчас.

Город уникального русского модерна – Гороховец – очень популярен у кинорежиссеров. Древние монастыри, купеческие дома и особняки наверняка оценят любители архитектуры. Гороховец – один из древнейших городов Владимирской области.