Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
10 часов назад

Города России, незаслуженно обделенные вниманием туристов: видео

Мира Маркина

Мир путешествий изменился. Многие россияне еще в начале пандемии стали чаще обращать внимание на направления внутреннего туризма. Если вы в их числе, то вам наверняка пригодится аккаунт TikTok-блогера @artemray. Артем – фанат путешествий по России. В одном из своих роликов он рассказал о трех русских городах, которые незаслуженно обделены вниманием путешественников.

Например, Торжок. Его еще часто называют русской Флоренцией. Маленький уютный город, затерявшийся в Тверской области, является кандидатом в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В него уже вошли девственные леса Коми, озеро Байкал и вулканы Камчатки. Полная реконструкция города по прогнозам завершится к 2025 году. Но посетить Торжок можно уже сейчас.

Город уникального русского модерна – Гороховец – очень популярен у кинорежиссеров. Древние монастыри, купеческие дома и особняки наверняка оценят любители архитектуры. Гороховец – один из древнейших городов Владимирской области.

“Рамблер” часто рассказывает об изнанке путешествий. Смотрите также видео о том, какие страшные секреты хранят пилоты от пассажиров.

Отдых в России,Видео,ЮНЕСКО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители