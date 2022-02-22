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1 час назад

Видео: страшные секреты, о которых молчат все пилоты

Катерина Саломе

В каждой профессии есть свои секреты. Пилоты тоже вынуждены скрывать некоторые вещи, которые могут испугать пассажиров.

Блогер @nikita_gorbachev раскрыл четыре страшных секрета, о которых молчат все без исключения пилоты. Соответствующим видео он поделился в своем TicTok-аккаунте. Ролик собрал 107 тысяч лайков.

Так, например, мужчина утверждает, что некоторые самолеты летают с меньшим количеством топлива, чем рекомендовано. Это делается, прежде всего, для экономии денег. Но это заявление вызвало недовольство у некоторых пользователей:

"Как диспетчер по планированию полетов могу сказать, что насчет топлива полное вранье. Всегда рассчитываем топливо на запуск и прогрев двигателя".

Смотрите также видео о том, почему ремни безопасности стюардесс прочнее, чем у пассажиров.

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