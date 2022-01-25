Мечтаете поехать в автомобильное путешествие, но не знаете, какой маршрут выбрать? Посмотрите видео трэвел-блогера из Тик-Ток @nastia.huski. Девушка отправилась в поездку по одной из самых загадочных дорог нашей страны – Чуйскому тракту.

Автодорогу протяженностью 968 километров знают во всем мире. В 2014 году журнал National Geographic поставил Р-256 (под таким названием ее можно найти на картах) в десятку самых живописных дорог планеты. Считается, что историческое начало Чуйского тракта находится в Бийске. Там между прочим открыт музей, посвященный этой дороге. Когда-то по ней ездили купцы и знаменитые путешественники – задолго до того, как она стала автомобильной.

Чуйский тракт проходит через Новосибирск – сердце транспортного узла Западной Сибири – и ведет к границе с Монголией, минуя Бийск и Алтай. Путешествуя по Р-256, вы увидите потрясающие пейзажи: заснеженные горы, быстрые изумрудные реки (Чуи и Катунь), бескрайние поля, каменистые полупустыни и степи.