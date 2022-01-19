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2 часа назад

Петербуржцы отчаялись и вышли на улицы на коньках

Жители Санкт-Петербурга устали ждать, когда улицы города очистят от снега и льда, и встают на коньки.

Петербуржцы жаловались на неубранный снег еще с начала декабря. В середине января из-за скачков температуры и обильных снегопадов улицы покрылись наледью. Местные и туристы с трудом передвигаются по узким дорогам, маневрируя между льдом и неубранными сугробами. Предприимчивые оставляют дома сапоги и переобуваются в коньки — как главный герой в тиктоке пользователя @tim.laurent.

TikTok @tim.laurent

К сожалению, от оледенения больше проблем, чем веселья. В травмпунктах очереди из пострадавших. Страдают и известные люди: музыкант Олег Гитаркин сломал ногу, а народная артистка Татьяна Малягина повредила руку.

Люди недовольны работой коммунальщиков, которые не первую зиму плохо убирают улицы. Пользователи Twitter отмечают, что коньки в этой ситуации — и правда лучший выход.

@brewerov16: «Катастрофа какая-то в Петербурге. Травмпункты переполнены, по дорожкам проще передвигаться на коньках — а наледь все равно никто не убирает. Петербуржцы боятся выходить на улицу, особенно тяжело пенсионерам. Куда власти дели налоги? Уж точно не потратили на благоустройство».

@cshooddack11: «Сколько еще нужно травм, чтобы администрация Петербурга наконец посыпала тротуары песком?! (Про то, чтобы убрать наледь я вообще молчу, им это не доступно)».

Кстати, на коньках кататься тоже может быть небезопасно, но по другой причине. Активиста, который ехал до Смольного на коньках (и на костылях), задержали и оштрафовали на 4 тысячи за «проведение массового мероприятия».

Фото из группы «ВКонтакте» «Центральный район за комфортную среду обитания»

Ранее «Рамблер» показывал опасную посадку самолета в Сочи.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Отдых в России,Видео,Татьяна Малягина,Правительство Санкт-Петербурга,
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