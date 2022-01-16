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39 минут назад

Настоящий замок в России поражает туристов: видео

Кабардино-Балкария чаще всего ассоциируется у туристов с заснеженным Эльбрусом в окружении горных вершин, каньонов и невероятной красоты озер. Но Тик-Ток блогер Юлия (@julia.sv__) нашла в одном из потаенных уголков республики место, которое никак не вписывается в стереотип о Северном Кавказе.

В ролике Юлия рассказывает о замке в романском стиле Шато-Эркен. Он находится всего в 30 километрах от Нальчика, столицы республики, и фактически скрыт от глаз. На площади более тысячи гектаров вокруг здания выращивается виноград самых разных сортов, из которого делают вино – визитную карточку этих мест. Оно хранится в подвалах замка в дубовых бочках и бутылках на глубине 20 метров.

В озере у стен Шато-Эркен обитают экзотические рыбки, плавают утки и лебеди, которых можно покормить.

Мечтаете увидеть инопланетные пейзажи, не покидая Землю – смотрите видео, где их можно найти.

Отдых в России,Видео,
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