Узнать Россию за 20 секунд: видео

Тик-ток блогер @hobopeeba опубликовала в своем аккаунте видео, где в течение 20 секунд показывает, насколько разнообразной может быть Россия. Чтобы убедиться в этом сами, смотрите ролик.

В видео сменяют друг друга кадры лавандовых полей и солнца, пробивающегося сквозь прозрачный лед, экспресс, который мчит по железной дороге сквозь густой лес. Олень, прогуливающийся по тропе и женщина, которая в традиционных русских одеяниях бежит в деревянный храм. Затем картинку сменяет паутина в траве с капельками росы и следом – туманное утро, озеро, в водной глади которого отражается небо, белая лошадь стоит в гуще цветов.