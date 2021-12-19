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1 час назад

Узнать Россию за 20 секунд: видео

Тик-ток блогер @hobopeeba опубликовала в своем аккаунте видео, где в течение 20 секунд показывает, насколько разнообразной может быть Россия. Чтобы убедиться в этом сами, смотрите ролик.

В видео сменяют друг друга кадры лавандовых полей и солнца, пробивающегося сквозь прозрачный лед, экспресс, который мчит по железной дороге сквозь густой лес. Олень, прогуливающийся по тропе и женщина, которая в традиционных русских одеяниях бежит в деревянный храм. Затем картинку сменяет паутина в траве с капельками росы и следом – туманное утро, озеро, в водной глади которого отражается небо, белая лошадь стоит в гуще цветов.

А что бы в такую подборку добавили вы?

Также смотрите видео, в котором англичанин делится своими впечатлениями о России и рассказывает, чем русские отличаются от других наций.

Отдых в России,Видео,
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