Англичанин рассказал, что он знает о России: видео

Что о Москве знают иностранцы, готовы ли они поверить в любую небылицу или могут отличить розыгрыш от правдивых фактов? В этих и других темах разбирался Эндрю Фрека, иностранец, который вот уже 20 лет живет в России. В программе My name is Moscow он приглашает поучаствовать тех, кто приехал в Москву с самых разных точек нашей планеты. Иностранцам задают провокационные вопросы и просят рассказать, чему их научила жизнь в России. Подробнее об этом смотрите в видео "Москвы 24".
Ведущий программы гуляет с гостем по улицам города, по ходу они попадают в ситуации, часть из которых срежиссирована создателями шоу. Узнайте, в какие дикие истории о Москве готовы поверить иностранцы.
Герой этого выпуска Джордан приехал в Россию из города в Англии под названием Болтон. В Москве он преподает иностранный язык, работает актером и ведущим.
“Мне нравится открытость и откровенность россиян. Они ничего не скрывают и не ходят вокруг да около”,
– поделился впечатлениями Джордан.
Ранее мы писали, что американский блогер спародировал, как русский звучит для иностранцев.