Англичанин рассказал, что он знает о России: видео

Что о Москве знают иностранцы, готовы ли они поверить в любую небылицу или могут отличить розыгрыш от правдивых фактов? В этих и других темах разбирался Эндрю Фрека, иностранец, который вот уже 20 лет живет в России. В программе My name is Moscow он приглашает поучаствовать тех, кто приехал в Москву с самых разных точек нашей планеты. Иностранцам задают провокационные вопросы и просят рассказать, чему их научила жизнь в России. Подробнее об этом смотрите в видео "Москвы 24".