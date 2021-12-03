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1 час назад

Куда поехать в России, чтобы посмотреть на Исландию

Путешественники, приезжающие на остров Итуруп, часто сравнивают это место с Исландией по красоте ландшафтов. Где он находится и зачем туда ехать — в материале "Рамблера".

Путешественники, приезжающие на остров Итуруп, часто сравнивают это место с Исландией по красоте ландшафтов.
1/7 Путешественники, приезжающие на остров Итуруп, часто сравнивают это место с Исландией по красоте ландшафтов.
Фото: @sergeydolya
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Итуруп расположен на Курилах. Это самый крупный остров архипелага.
2/7 Итуруп расположен на Курилах. Это самый крупный остров архипелага.
Фото: @povolkovich_fa
Одно из самых красивых мест Итурупа — Белые скалы.
3/7 Одно из самых красивых мест Итурупа — Белые скалы.
Фото: @sergeydolya
Они тянутся на 28 километров вдоль моря.
4/7 Они тянутся на 28 километров вдоль моря.
Фото: @povolkovich_fa
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На острове 20 вулканов.
5/7  На острове 20 вулканов.
Фото: РИА Новости
Застывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
6/7 Застывшая вулканическая лава после извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
Фото: РИА Новости
Вулкан Кудрявый.
7/7 Вулкан Кудрявый.
Фото: РИА Новости

Итуруп расположен на Курилах. Это самый крупный остров архипелага. На Итурупе 20 вулканов, девять из которых — действующие. Чтобы добраться до острова из Москвы нужно сначала долететь до Новосибирска, потом до Южно-Сахалинска и уже оттуда час до Итурупа. Билет в одну сторону стоит от 20 тысяч рублей в не сезон.

Самые популярные у туристов места на Итурупе: лавовое плато Янкито, залив Касатка, вулкан Баранского, бухта Торная и Белые скалы.

«Одно из самых удивительных мест нашей страны – это Белые скалы на Курилах. Внешне они напоминают домики хоббитов, покрытые травяной крышей, только высота этих «домиков» как у 30-этажной многоэтажки и домики эти тянутся почти на 30 километров», — рассказывает на своей странице в Instagram путешественник и фотограф Сергей Доля.

Однако, как и везде в Сахалинской области, на Итурупе дорого. Номер в гостинице стоит около шести тысяч рублей. В эту стоимость не входят никакие дополнительные услуги, в том числе питание и трансфер.

Отдых в России,Фото,Сергей Доля,
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