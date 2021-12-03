Куда поехать в России, чтобы посмотреть на Исландию

Путешественники, приезжающие на остров Итуруп, часто сравнивают это место с Исландией по красоте ландшафтов. Где он находится и зачем туда ехать — в материале "Рамблера".

Итуруп расположен на Курилах. Это самый крупный остров архипелага. На Итурупе 20 вулканов, девять из которых — действующие. Чтобы добраться до острова из Москвы нужно сначала долететь до Новосибирска, потом до Южно-Сахалинска и уже оттуда час до Итурупа. Билет в одну сторону стоит от 20 тысяч рублей в не сезон.

Самые популярные у туристов места на Итурупе: лавовое плато Янкито, залив Касатка, вулкан Баранского, бухта Торная и Белые скалы.

«Одно из самых удивительных мест нашей страны – это Белые скалы на Курилах. Внешне они напоминают домики хоббитов, покрытые травяной крышей, только высота этих «домиков» как у 30-этажной многоэтажки и домики эти тянутся почти на 30 километров», — рассказывает на своей странице в Instagram путешественник и фотограф Сергей Доля.