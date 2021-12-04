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43 минуты назад

Что такое кларий и почему ради него нужно ехать в Луховицы

Кларий — это африканский сом. Название происходит от греческого слова, означающего в переводе «живой», поскольку рыбы этого вида имеют легкие и способны около суток прожить без воды. Кларий считается настоящим деликатесом и часто используется в качестве альтернативы привычному угрю.

В России африканского сома найти непросто, но возможно. В Подмосковье в Луховицком районе, который считается одним из самых экологичных, фермеры выращивают этих рыб. Смотрите видео, чтобы узнать подробности.

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