3 отличных места в России для зимней рыбалки

С ноября начинается сезон зимней рыбалки. Готовимся заранее и выбираем направление для ловли.

Байкал

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В озере водится около 60 видов рыб, дюжина из которых — промысловые. На глубине водятся сиг, хариус, таймень, глубоководная голомянка. Мечта всех рыбаков — байкальский омуль: в водах озера живет около пяти разновидностей этой редкой рыбы.

Толщина льда у берега — 15-20 см, запросто выдерживает толпы людей и даже квадроцикл.

Также на Байкале ежегодно проводят соревнования «Байкальская рыбалка». Победители получают новые автомобили, снаряжение, сувениры.

«Сама рыбалка — это хорошо организованное шоу. Звучит музыка, на берегу катают на конях и оленьих упряжках. Летают дельтапланы, носятся аэросани. Работает десятки открытых кафе на берегу. В общем, это самый настоящий праздник. Тем временем, на Байкале соревнуются десятки команд, которые одновременно выходят на лед и ловят рыбу. Те, кто поймал больше всего, получает приз. Призы хорошие — автомобили, лодочные моторы, снаряжение, палатки», — отзыв с tripadvisor.ru.

Волга

Река делится на верхнее, нижнее и среднее течение. Верхняя часть (от истока до Оки) замерзает в ноябре, средняя (от Оки до Камы) — в середине ноября, нижняя (от Камы до Каспия) — ближе к декабрю.

Состав рыбы зависят от зоны. Почти везде можно встретить плотву, судака, щуку, окуня, сома. При должном терпении можно поймать осетрину, белугу и стерлядь.

Для рыбаков по течению Волги работают дома отдыха и базы с банями, ресторанами и даже караоке.

«Отдыхали дружной мужской компанией. Цель — рыбалка. Брали 2 катера, каждый с егерем (нас 4 человека). Рыбалка удалась на славу! Егеря свое дело знают! Рыбы за 3 дня — около 150 кг (спиннинг). Питание — БОМБА! Брали продукты с собой, но ничего не понадобилось (кроме „огненной воды“). Все очень вкусно и много. Шеф-повар — молодец. Для рыбалки — отличное место!», — отзыв о базе с tripadvisor.ru.

Енисей

Сибирские направления подходят опытным рыбакам: добраться тяжело, нужно термобелье и стойкость, чтобы преодолеть температуру в 25. Каждый год в Красноярский край едут сотни рыбаков — значит, местный улов стоит того.

В водах водится ерш, окунь, плотва, щука. Главная «достопримечательность» Енисея — хариус: размер сибирского лосося достигает 50 см.

«Были на реке с друзьями. Отдыхали и рыбачили несколько дней. Сплавлялись по реке. Места красивые и рыбалка отменная. Море положительных эмоций и зарядка энергии», — отзыв с tripadvisor.ru.