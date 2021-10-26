В Крыму объяснили новые правила заселения в отели

Предъявление отрицательного ПЦР-теста вместе с QR-кодом станет обязательным условием для заселения в отели, пансионаты и санатории полуострова. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По данным министерства, ажиотажа в Крыму нет. Уровень бронирования колеблется от 62 до 80% в зависимости от класса отеля или санатория.
"Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Это обязательное условие", - сказал Волченко.
За соблюдением требований в Крыму следят более 70 рабочих контрольных групп, они же будут контролировать работу общепита. Для бронирования отеля сейчас также понадобится QR-код.
Ранее "Рамблер" сообщал о проблемах в туристической отрасли Крыма.