В Крыму объяснили новые правила заселения в отели

"Начиная со вчерашнего дня бронирование и размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно только при наличии сертификата о вакцинации либо QR кода, полученного через портал Госуслуг, либо сертификата о перенесенном заболевании и аналогично также QR кода и обязательного ПЦР-теста не старше 72 часов. Это обязательное условие", - сказал Волченко.