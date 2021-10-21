Атомный город на краю России: как живут люди в Певеке

Город Певек расположен в Чукотском автономном округе России — это самая северная точка страны. После распада СССР он стал заброшенным, но сейчас это один из самых оживленных портов в акватории Северного морского пути. Но это не единственное, чем уникален город.
Певек стал первым в мире городом, который обеспечивает электроэнергией плавучую атомную электростанцию. АС —это ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения. смотрите видео и узнаете, как живут люди в быстрорастущем городе, использующем энергию атома.
Стеклянная бухта — любимое место отдыха жителей Владивостока. Ранее мы писали, как бывшая мусорная свалка превратилась в сказочный пляж.