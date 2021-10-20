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Как бывшая свалка стала достопримечательностью Приморья

Дарья Амосова
4 часа назад

Стеклянная бухта — любимое место отдыха жителей Владивостока. Рассказываем, как бывшая мусорная свалка превратилась в сказочный пляж.

Как бывшая свалка стала достопримечательностью Приморья
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

История

Бухта Стеклянная располагается вдоль Уссурийского залива. С трех сторон бухта окружена скалами и небольшим лесом, чуть ниже находится пляж.

В 6 км от Стеклянной стоит бухта Горностай, на которой в советское время работала одноименная свалка. Мусора было так много, что часть не успевали уничтожать, и его уносило в море. Со временем стекло, посуду, плитку течением прибивало к соседнему берегу.

Осколки терлись друг об друга, их шлифовало море и песок. В итоге острые кусочки превратились в округлую гальку синего, желтого и зеленого цветов.

Есть и другая версия: в бухту непосредственно свозили отходы из мусорных и стеклянных заводов. Ну и драматичная легенда: местные рассказывают, что рядом перевернулись грузовики со стеклотарой.

Местные пренебрежительно относились к бухте, называя ее «Стеклянухой». Многим было обидно, что побережье превратилось в продолжение мусорного полигона.

В 2011 году мусорный полигон «Горностай» покрыли грунтом и превратили в незаметную сопку. В Стеклянную бухту перестали свозить мусор, а пляж взяли под охрану областной администрации.

Настоящее время

Сегодня Стеклянная бухта — необычная достопримечательность и место отдыха горожан. Популярности способствовали пользователи Instagram, которые снимали сверкающий в солнечных лучах стеклянный пляж. В мире всего один «близнец» бухты — Стеклянный пляж в национальном парке Маккеррихер, Калифорния.

В начале сентября 2020 тайфун Майсак смыл с побережья бухты много стеклянной гальки, а шторм вынес на берег мусор с глубины моря.

Как добраться

На машине: трасса Владивосток—Артем до поселка Рыбацкое, проехать насквозь до указателя.

На автобусе: № 26, т.72, до остановки «Бухта Десантная».

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