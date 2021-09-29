4 причины, почему еще не поздно отдохнуть на нашем юге

Октябрь наступает, но еще не поздно получить свою дозу солнца и погулять в сочинском дендрарии. Почему стоит ехать на черноморское побережье прямо сейчас — в материале «Рамблера».

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Дешевле, а значит доступнее

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Летняя отпускная лихорадка закончилась, экватор бархатного сезона пройден, а значит есть смысл рассчитывать на скидки и внушительное снижение цен. Например, недавно появилась новость, что «Аэрофлот» начал продавать билеты в Анапу, Геленджик, Краснодар по цене плацкартного билета.

Анализ данных сервисов по покупке билетов показывает, что, например, в первых числах октября билет на прямой рейс из Москвы в Краснодар в одну сторону без багажа стоит всего 1585 рублей. Тот же билет из Петербурга чуть дороже — 2145 рублей, из Екатеринбурга — 2113 рублей. Стоимость прямого перелета в Сочи из Москвы в одну сторону только с ручной кладью начинается от двух тысяч рублей. Цена такого же перелета из Северной столицы стартует от трех тысяч рублей, из Екатеринбурга — от трех с половиной тысяч рублей.

Снижают цены и южные отели. Например, в Сочи можно найти номер на неделю в октябре в пределах 7200 рублей (отель «Шквал»), в Анапе при тех же условиях бюджетный номер обойдется в 4320 рублей (мини-отель «Тихий дворик») или чуть дороже — в 5400 (мини-отель «Тихая гавань»), а в Геленджике — в 6600 рублей (гостиница «Мария»). Кстати, также дешевеют и экскурсии.

Меньше народа — больше удовольствия

Хотя бы потому что в сентябре курорты покидают самые шумные отдыхающие — семьи с детьми, особенно школьного возраста. Это значит, что на пляже, около бассейна или в ресторане будет как минимум тише, а во время неторопливой прогулки в вас не врежутся неугомонные малыши. Вообще с наступлением осени большинство отдыхающих возвращается домой, и пространства для размеренного отдыха становится больше. Пляжи заметно пустеют, шезлонги и набережные освобождаются. Так что во время созерцания морского горизонта никто не будет кричать у вас над ухом. А все южные достопримечательности можно будет осмотреть не в толпе туристов, а почти в индивидуальном режиме.

Витаминный удар

Сейчас самое время вдоволь обогатить свой организм ударной порцией витаминов. Во-первых, зима все ближе, во-вторых, на прилавках полно местных овощей и фруктов, которые стоят дешевле, чем в разгар летнего сезона. Так что можно смело устраивать себе райские застолья и не экономить на фруктах. Например, килограмм яблок в Сочи обойдет в 87 рублей, а в Краснодаре — 75 рублей.

Погода для тех, кто не любит крайности