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"Смерч идет, а они купаются": в соцсетях удивились бесстрашию россиян

Анна Шутова
4 часа назад

Вечером 1 сентября в одном из районов Сочи на берег Черного моря вышел смерч. В этот момент на пляже были отдыхающие и снимали стихию на видео. В одном из роликов люди продолжают сидеть на открытой веранде кафе, пока перед их глазами разносит во все стороны лежаки. А на другом видео отдыхающие и вовсе плавают в море в то время, как на на них движется смерч. Оба ролика опубликованы в Instagram-аккаунте @live.sochi.

Пользователей соцсети удивило такое бесстрашие российских туристов:

"Восхищаюсь российскими людьми. Такое бесстрашие и равнодушие перед явной опасностью", "Что в голове у этих людей. Смерч идет, а они купаются", "Я в шоке с людей. Он же их поднимет и закрутит", "Бесстрашные...Хоть апокалипсис начнется, они все равно купаться будут", "Наш народ не победить", "На них смерч идет, а они в море бултыхаются...смелые",

— написали в комментариях к видео.

В последнее время на юге России часто происходят подобные природные катаклизмы. Очередное штормовое предупреждение МЧС объявило 2 и 3 сентября. По прогнозам синоптиков, в эти дни ожидаются ливни, сильный ветер, град, смерчи. В регионе были развернуты пункты эвакуации.

По словам местных жителей, раньше стихия не бушевала так часто. Однако в социальных сетях вспомнили самый страшный смерч в городе, который прошел от от Мзымты по близлежащим территориям в сентябре 2001 года. Тогда стихия разрушила туристическую базу, были пострадавшие.

"Я помню этот ураган, был как раз в его эпицентре - в здании РУДН Адлера снесло крышу. Интересно, что деревья гнуло в одну сторону, а повалены были в другую. С соседнего дома к нам прилетели цветочные горшки, а с аэропорта принесло киоск из пластика",

"Снесло десятки крыш, несколько линий электропередач, база отдыха вот попала на пути",

"В тот год я в маршрутке ехал, на остановке Южные культуры, машина попала в эпицентр смерча, который прошел через парк, ПАТП-6, птицефабрику и упал в черешне. Зрелище было страшное особенно реакция водителя, в место того, чтобы проскочить, он остановился и изо всех сил держал машину на ручнике и тормозах, когда смерч прошел, он изумленно спросил: "А что это было"",

"Снесло в кучу мусора базу отдыха",

— вспомнили о происходящем сочинцы.

Отдых в России,Видео,РУДН,МЧС,
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