"Я помню этот ураган, был как раз в его эпицентре - в здании РУДН Адлера снесло крышу. Интересно, что деревья гнуло в одну сторону, а повалены были в другую. С соседнего дома к нам прилетели цветочные горшки, а с аэропорта принесло киоск из пластика",



"Снесло десятки крыш, несколько линий электропередач, база отдыха вот попала на пути",



"В тот год я в маршрутке ехал, на остановке Южные культуры, машина попала в эпицентр смерча, который прошел через парк, ПАТП-6, птицефабрику и упал в черешне. Зрелище было страшное особенно реакция водителя, в место того, чтобы проскочить, он остановился и изо всех сил держал машину на ручнике и тормозах, когда смерч прошел, он изумленно спросил: "А что это было"",



"Снесло в кучу мусора базу отдыха",