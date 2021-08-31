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Россияне остались разочарованы отдыхом в Анапе

Диана Товсепова
1 час назад

В этом сезоне отпуск россиян омрачили грязное море и проблемы с электричеством. Стихийные бедствия на юге России заставили туристов изменить планы на отдых, но от отпуска на побережье отказались не все.

Россияне остались разочарованы отдыхом в Анапе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Главной проблемой для отдыхающих в Анапе стало загрязнение воды в зонах для купания из-за "потопов". Такие выводы сделали журналисты «МК» после беседы с туристами.

Так, отдыхающие жаловались на неприятный запах воды, из-за чего в ней невозможно было находиться даже несколько минут. Роспотребнадзор позже постановил, что вода действительно не годится для купания. При этом туристы не спешат покидать пляжи и жалуются, что в такую жару отказаться от моря невозможно.

Однако проблемы связаны не только с грязным морем, но и с перебоями в работе электроприборов и подтоплением многих гостиниц у побережья. Большинство отдыхающих отнеслись к этому с пониманием, но признаются, что в следующий раз рассмотрят другие направления для комфортного отдыха.

А какие плюсы и минусы у Геленджика рассказал другой турист.

Отдых в России,Роспотребнадзор,
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