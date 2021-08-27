"Загадили все": сочинцы пожаловались на туристов

"А потом говорят: "Фуууу, в Сочи грязно"...так грязно летом, пока вы засираете город....зимой чище и пляжи, и парки.....";



"Я, плавая, регулярно из моря мусор вытаскиваю, пакеты, бутылки и тд. А вокруг после шторма семки и прочая мелочь плавает(( загадили все!";



"Надо штраф 100 баксов брать, как за границей, и все будет ок";



"Одна ногти стрижет, другой шелуху бросает. Культура так и прет",