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"Загадили все": сочинцы пожаловались на туристов

Мира Маркина
1 час назад

Между туристами и жителями Сочи уже не первый год сохраняются очень напряженные отношения. Отдыхающие недовольны высокими ценами и низким сервисом на курорте, а местные - наглым поведением "приезжих".

"Загадили все": сочинцы пожаловались на туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению жителей, туристы жалуются на грязь в городе, однако сами же ее создают. Так, в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина щелкает семечки на одном из городских пляжей Сочи и бросает кожуру на землю.

Кадр из видео

Поступок отдыхающего вызвал негативную реакцию о сочинцев:

"А потом говорят: "Фуууу, в Сочи грязно"...так грязно летом, пока вы засираете город....зимой чище и пляжи, и парки.....";

"Я, плавая, регулярно из моря мусор вытаскиваю, пакеты, бутылки и тд. А вокруг после шторма семки и прочая мелочь плавает(( загадили все!";

"Надо штраф 100 баксов брать, как за границей, и все будет ок";

"Одна ногти стрижет, другой шелуху бросает. Культура так и прет",

— написали в комментариях.

Другие жители Сочи тоже выражают свое недовольство туристами в социальных сетях, называя их "невоспитанными бздыхами":

"Уровень культуры отдыхающих в Сочи недостаточно высок";

"Они как на море попадают, у них сразу растекаются мозги";

"Только местные любят свое море, остальные приезжают гадить".

Недавно туриста явилась в продуктовый магазин в бикини и нарвалась на критику и даже агрессию со стороны местных в Сочи:

"В клубы значит дресс-код есть, а в магазине с продуктами надо трясти мокрой ж***й? Одно слово на это все - бздыхи! И потом не надо писать горячие посты, чтоб так не звали отдыхающих. Поверьте, другие слова есть, но они намного хуже";

"Когда бздыхи поймут, что в купальниках и плавках нужно на море ходить, а не по городу разгуливать".

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