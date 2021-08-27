"Загадили все": сочинцы пожаловались на туристов

Между туристами и жителями Сочи уже не первый год сохраняются очень напряженные отношения. Отдыхающие недовольны высокими ценами и низким сервисом на курорте, а местные - наглым поведением "приезжих".
По мнению жителей, туристы жалуются на грязь в городе, однако сами же ее создают. Так, в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина щелкает семечки на одном из городских пляжей Сочи и бросает кожуру на землю.
Поступок отдыхающего вызвал негативную реакцию о сочинцев:
"А потом говорят: "Фуууу, в Сочи грязно"...так грязно летом, пока вы засираете город....зимой чище и пляжи, и парки.....";
"Я, плавая, регулярно из моря мусор вытаскиваю, пакеты, бутылки и тд. А вокруг после шторма семки и прочая мелочь плавает(( загадили все!";
"Надо штраф 100 баксов брать, как за границей, и все будет ок";
"Одна ногти стрижет, другой шелуху бросает. Культура так и прет",
— написали в комментариях.
Другие жители Сочи тоже выражают свое недовольство туристами в социальных сетях, называя их "невоспитанными бздыхами":
"Уровень культуры отдыхающих в Сочи недостаточно высок";
"Они как на море попадают, у них сразу растекаются мозги";
"Только местные любят свое море, остальные приезжают гадить".
Недавно туриста явилась в продуктовый магазин в бикини и нарвалась на критику и даже агрессию со стороны местных в Сочи:
"В клубы значит дресс-код есть, а в магазине с продуктами надо трясти мокрой ж***й? Одно слово на это все - бздыхи! И потом не надо писать горячие посты, чтоб так не звали отдыхающих. Поверьте, другие слова есть, но они намного хуже";
"Когда бздыхи поймут, что в купальниках и плавках нужно на море ходить, а не по городу разгуливать".