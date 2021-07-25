«Везде мусор и грязь»: Симоньян раскритиковала Анапу

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия Сегодня», отдыхает в Анапе и откровенно делится своим мнением в Инстаграм. Журналистка раскритиковала организацию экскурсий и отдых на Кипарисовом озере, одной из главных туристических достопримечательной в районе Анапы.

Фото: @ _m_simonyan_ @ _m_simonyan_

"Расстроило Кипарисовое озеро. Все загажено, неудобно, нелепо организовано — люди на сорокаградусной жаре ждут единственный гольф-кар, втискиваются в него толпой (хорошо, если не ковидной).

Рядом стоят еще гольф-кары, но, как нам об'яснили, 'водителев нет'.", — рассказала Симоньян.

@ _m_simonyan_

По ее словам, на туристическом объекте никто ни за чем не следит:

"Ждать лодку, чтобы доплыть до собственно кипарисов, нужно минимум час. Залезать на кипарисы запрещено, но множество не вполне трезвых мужчин и вооруженных айфонами девушек залезают. Никто ни за чем не следит. Везде мусор и грязь.

Ох, уничтожат самую необычную достопримечательность моей Кубани, родненькой. Прямо сердце разрывается.".

Напомним, что Маргарита Симоньян уже вторую неделю путешествует по Черноморскому побережью и уже успела отдохнуть в Ялте и Геленджике. При этом журналистка имеет к региону прямое отношение — Симоньян родилась и выросла в Сочи.

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