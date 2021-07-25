Целебные вулканы и озера Краснодарского края

Среди знатоков бытует мнение, что Краснодарский край является самым «грязным» в стране. Но по этим названием подразумевается большое количество источников лечебной грязи, которых на Кубани десятки. Терапевтический эффект от использования лечебных грязей – доказанный медициной факт. «Рамблер» расскажет о наиболее известных озерах и вулканах Краснодарского края.

Ханское озеро

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В Ейском районе, между станицами Ясенская Переправа и Копанской, есть озеро, именуемое Ханским. От Азовского моря и Бейсугского лимана водоем отделен узкой косой. Летом практически вся вода испаряется, и под тонким слоем соли вдоль берегов и скапливается целебная грязь. Пока еще в этом озере свою порцию грязи можно получить бесплатно. Многие приезжают сюда с банками, набирая природное лекарство.

Чембурское озеро

Витязевский и Кизилташский лиманы

Анапские грязи природа наделила таким содержанием, что ученые относят их к наиболее ценному приморскому типу с повышенным содержанием сульфидов и высокой минерализацией. Густая пластично-маслянистая вязкая масса черного цвета с синеватым оттенком и с запахом сероводорода имеется в Кизилташском лимане (севернее станицы Благовещенской) и Витязевском (вблизи курортного поселка Витязево).

Имеретинское месторождение

Между реками Мзымта и Псоу, в районе Адлера, находится Имеретинское грязевое месторождение. Внешне эта грязь похожа на анапскую, однако, не содержит сероводорода и гидросернистого железа. Поскольку нет неприятного запаха, ее применяют для лечения детей и ослабленных больных.

Карабетова Горка

Карабетова Горка – это самый большой и высокий из расположенных на Таманском полуострове вулканов, всего в четырех километрах от станицы Тамань. На рассвете и закате отсюда можно увидеть косу Тузла и даже Керченский маяк в Крыму. Высота вулкана – 152 метра. На его вершине имеется характерная «прилизанная шапочка».

Ахтанизовская Сопка

Ахтанизовская Сопка – самый красивый вулкан Тамани. Расположен он неподалеку от станицы Ахтанизовская, на берегу одноименного лимана. От вулкана до Темрюка всего 24 километра. 67-метровая сопка имеет типичную для вулкана конусообразную форму. На юго-западной стороне вершины находится главный кратер вулкана. В нем вяло булькает темно-серая масса.

Вулкан Гефест