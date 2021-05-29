В России нашли замену вагонам-ресторанам

Привычные вагоны-рестораны в скором времени будут упразднены, а их место займут вагоны-бистро. Такая информация появилась в Telegram-канале Российских железных дорог
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Фото: Кадр из фильма "Необыкновенные приключения итальянцев в России"Кадр из фильма "Необыкновенные приключения итальянцев в России"
Новая система предполагает другой формат питания. Если сейчас блюда готовят прямо во время движения поезда, то в дальнейшем в состав будут загружать контейнеры с едой, приготовленной поварами заранее. Непосредственно в поезде блюдо будут разогревать и подавать пассажирам.
В опубликованном сообщении особое внимание уделяется тому, что еда не будет являться фаст-фудом.
Меню включает детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты,
Цены на питание и стандарты во всех поездах будут едиными, а пассажиры смогут выбрать, где им полакомиться обедом или ужином: в вагоне-бистро или в своем купе.