Ключи на столе и нож в раме: приметы проводников

Профессиональные суеверия — любопытная часть народного творчества. Специфические приметы есть и у российских проводников поездов. Опытные профессионалы передают их новичкам и обмениваются знаниями в сообществах. «Рамблер» изучил этот вопрос. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Ключи

С этим инструментом связаны главные суеверия проводников. Причем бытуют две версии этой приметы, самые осторожные соблюдают обе. Во-первых, ключи нельзя класть на стол, во-вторых, нельзя их ронять на пол. В первом случае проводник может накликать ревизорскую проверку, во втором — ревизор обязательно обнаружит какое-нибудь нарушение. Нейтрализовать действие второй приметы можно, если наступить на ключи ногой или постучать ими по полу три раза. Впрочем, призвать ревизоров в свой поезд можно и по-другому: просто покрутить ключи в руках на перроне.

«Начальница хорошая мировая была, я на штабе, сидим я раз ключи на стол положил, два, она предупреждала. . . На сотый раз, просто молча взяла, открыла окно и на ходу их выкинула. Больше я ключами не разбрасываю».

«Я в приметы не верю, но перед остальными приходится соблюдать - одну единственную примету: если ключи упали на пол, значит ревизоры сядут. А чтоб не сели, надо на эти ключи наступить и только потом поднять».

Нож, веник и поручни

От проверки ревизоров также якобы спасает нож, вставленный вертикально между стеклом и рамой. Любопытно, что в народном фольклоре нож также защищал от любой нечисти. Веник метелкой вверх должен обеспечить рейс без скандалов и дополнительный заработок. Кстати, по этой же причине протирают поручни.

«Когда еду, фонарь стоит в рабочке белым светом всегда вперед по ходу движения. А когда выношу на станции, то вперед от выхода».

Вагон и его вагонный

В древности люди верили, что у каждого помещения есть свой дух. Дальним родственником домового можно считать и вагонного. Некоторые проводники считают, что каждый вагон чувствуется по-разному в зависимости от своего «хозяина». Для него в углу рабочего купе иногда оставляют все найденные в вагоне монеты. А если проводники решили пропустить по рюмочке, то нужна сначала чокнуться с вагоном-кормильцем.

«А кто-нибудь слышал про вагонных домовых? Ведь заметьте — идешь по пустому составу ночью и каждый вагон по-своему чувствуется».

«На "своих" составах я без каких-либо беспокойств мог даже и в одиночестве спать! Свои временные дома я не обижал и берёг, как мог. И они меня тоже, судя по всему! И снов кошмарных не снилось, и не скрипели вагоны ужасающе..»

Соль и нитки

Если обычные люди не рассыпают соль, чтобы не поссориться, то проводники ее просто не одалживают и не просят. Самые суеверные ничего не зашивают во время рейса, чтобы не «зашить дорогу» и вообще не накликать неприятности.

Впрочем, в фольклоре шитье вообще приравнивалось к магическому действию, связывалось с человеческой судьбой и ограничивалось множеством запретов в особые дни. За выполнением правил наблюдала Параскева Пятница, которая была больше похожа на языческою богиню Макошь, чем на христианскую святую. Единственная женская богиня, упоминавшаяся в пантеоне князя Владимира, отвечала не только за рукоделие, но и определяла судьбы всех людей, будучи хозяйкой нитей жизни.

Джентльмены вперед

Очень обидная примета для дам, однако весьма распространенная. Опытные проводники стараются запустить в вагон сначала мужчину, чтобы дорога была счастливой. В противном случае скандалов в поездке не избежать. Это суеверие отсылает и к морской примете о том, что женщина на корабле — к несчастью, и к новогодней традиции. Гость в первый день новолетия приносил удачу и достаток, а вот гостья — хлопоты и неурядицы.

Некоторые проводники также не надевают в рейс совершенной новой одежды и не подстригают ногти. Все эти действия в народных обычаях связывались как с удачей, так и с защитой жизни.

Есть и более зловещее суеверие, которое гласит, что залетевшая в вагон птица предрекает покойника во время рейса. В славянском фольклоре птица была символом души, вестницей иного мира, и если она залетала в дом, то ничего хорошего ждать не приходилось.