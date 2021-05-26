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"Сделала выводы": россиянку разочаровал отдых на Черном море

Мира Маркина
3 часа назад
Россиянка отдохнула на черноморском курорте в Сукко и разочаровалась. О впечатлениях туристки рассказала ее подруга, которая также провела отпуск неподалеку от Анапы. Отзыв девушки опубликован на платформе "Яндекс.Дзен".
Туристку разочаровал отдых на Черном море
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По слова автора блога, ее подруга не изучила информацию о курорте и понадеялась на "комфортный" отдых. Она была уверена, что Сукко – отличный вариант для бюджетного отдыха, но не предполагала, что здесь много семей с детьми и нет широкого разнообразия развлечений:
"Все мы конечно разные, я ее не сужу, но для себя сделала определенные выводы".
Девушка подчеркнула, что Сукко считается одним из самых живописных курортов Краснодарского края. К тому же, низкие цены, чистое море и удобный пляж нередко привлекают отдыхающих с детьми. Здесь же находится всероссийский Детский центр "Смена" и множество пансионатов.
"Моя знакомая допустила ошибку, посчитав, что здесь отдыхающих с детьми, как и везде",
– заявила автор.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что туристов возмутил отдых на российских курортах.
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