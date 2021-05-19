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"Просто грабеж": туристов возмутил отдых на российских курортах

Мира Маркина
9 часов назад
Россияне, лишившиеся отдыха в Турции из-за закрытия границ, сравнили стоимость отдыха на отечественных и турецких курортах. Отзывы путешественников опубликовал "Московский комсомолец".
По словам туристки Ольги Комковой, она планировала улететь в Турцию 20 мая на 10 дней и отдохнуть в четырехзвездочном отеле по системе "все включено". На двоих такая поездка должна была обойтись в 120 тысяч рублей. Когда туристы попытались заменить путевку и найти аналогичный вариант в Крыму, ничего равнозначного им предложить не смогли:
«За нормальные отели, которые хоть как-то сопоставимы с заграничными, нужно было доплатить еще около 50 тысяч. В других же либо отсутствовал нормальный бассейн, а море в мае еще холодное, либо наблюдались проблемы с полным пансионом».
Другая семейная пара Наталья и Олег Морозовы рассказали, что еще не бронировали отели для отпуска в августе, но решили сравнить цены на российских и зарубежных курортах. Туристы отметили, что довольны своим заработком и привыкли ни в чем себе не отказывать, но стоимость отдыха в Крыму их поразила:
"Цены на наши даты в "пятерках" Ялты начинаются от 600 тысяч рублей, в "четверках" от 450 тысяч и это только с завтраком. Это просто грабеж. При этом в Турции на этот период спокойно можно найти 5-звездочный отель с системой "все включено" за 380-400 тысяч".
Однако исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что повышение цен на отдых в России не снижает спрос среди путешественников:
"Исходя из этого, мы сделали вывод, что наиболее активная аудитория, путешествующая как по стране, так и за рубежом — это обеспеченные туристы, туристы с доходом средним и выше среднего".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что жительница Сочи подтвердила рост цен в городе.
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