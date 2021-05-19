"Просто грабеж": туристов возмутил отдых на российских курортах

По словам туристки Ольги Комковой, она планировала улететь в Турцию 20 мая на 10 дней и отдохнуть в четырехзвездочном отеле по системе "все включено". На двоих такая поездка должна была обойтись в 120 тысяч рублей. Когда туристы попытались заменить путевку и найти аналогичный вариант в Крыму, ничего равнозначного им предложить не смогли: