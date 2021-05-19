"Просто грабеж": туристов возмутил отдых на российских курортах

«За нормальные отели, которые хоть как-то сопоставимы с заграничными, нужно было доплатить еще около 50 тысяч. В других же либо отсутствовал нормальный бассейн, а море в мае еще холодное, либо наблюдались проблемы с полным пансионом».
"Цены на наши даты в "пятерках" Ялты начинаются от 600 тысяч рублей, в "четверках" от 450 тысяч и это только с завтраком. Это просто грабеж. При этом в Турции на этот период спокойно можно найти 5-звездочный отель с системой "все включено" за 380-400 тысяч".
"Исходя из этого, мы сделали вывод, что наиболее активная аудитория, путешествующая как по стране, так и за рубежом — это обеспеченные туристы, туристы с доходом средним и выше среднего".