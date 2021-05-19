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Заброшенные города России с пугающей атмосферой

Елизавета Назарова
10 часов назад
Когда-то жизнь в некоторых городах России била ключом, а теперь они оказались заброшены. Люди покинули эти места из-за катастроф, экономических или политических причин. Сейчас заброшенные города в России привлекают туристов, потому что время там словно остановилось. В одних царит разруха, а в других до сих пор можно найти пустые дома с вещами, которые люди когда-то оставили, покидая свое прежнее место жительства.
Один из самых известных заброшенных городов в России — затопленный город Молога, который расположен в жены существующем Рыбинском водохранилище. О нем и других пугающих городах России — смотрите в видео.
Отдых в России,Видео,
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