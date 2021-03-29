Выяснилось, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году. Об этом рассказал аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил Tutu.ru.

Исследование казалось периода 1-10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург Причем средняя стоимость поездки почти неизменилась по сравнению с 2019 годом и составила 2 289 рублей за билет в одну сторону.

На втором месте по популярности оказалось направление Москва — Казань, однако средний чек вырос на 14% — с 2 717 до 3 088 рублей. Замкнул тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет туда подорожал на 29% и в среднем стоит 1323 рубля.

В пятерку самых популярных также вошли маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.