Выяснилось, какие железнодорожные направления наиболее интересны туристам для поездок на весенние праздники в 2021 году. Об этом рассказал аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил Tutu.ru.
Исследование казалось периода 1-10 мая. Самым популярным направлением оказался маршрут Москва — Санкт-Петербург Причем средняя стоимость поездки почти неизменилась по сравнению с 2019 годом и составила 2 289 рублей за билет в одну сторону.
На втором месте по популярности оказалось направление Москва — Казань, однако средний чек вырос на 14% — с 2 717 до 3 088 рублей. Замкнул тройку лидеров маршрут Москва — Нижний Новгород. Билет туда подорожал на 29% и в среднем стоит 1323 рубля.
В пятерку самых популярных также вошли маршруты Казань — Екатеринбург и Москва — Кисловодск.
В целом средняя цена на железнодорожные билет по РФ с 1 по 10 мая составляет 2 713 рублей. По сравнению с 2019 годом она увеличилась на 45 %.