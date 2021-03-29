Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Почта

Россиянка пожаловалась на рынок в Сочи

Диана Товсепова
9 часов назад
Российская туристка посетила рынок в курортном городе Сочи и осталась недовольна. Девушка рассказала о своих наблюдениях в блоге на «Яндекс.Дзен».
Путешественница объяснила, что на местных рынках сильно завышена стоимость товаров, но зато качество на низком уровне. Так, она считает, что продукты, купленные в таких местах, могут привести к пищевому отравлению.
"Продукты не успевают распродавать, а вместо того, чтобы списывать и утилизировать плесневую колбасу — продавцы срезают плесень, и внаглую продают невнимательным туристам", — пишет женщина.
Она объяснила, что недорогие продукты можно купить и в местном супермаркете, но их качество также оставляет желать лучшего.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как туристка сравнила Сочи с Москвой.
Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители