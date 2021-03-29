Российская туристка посетила рынок в курортном городе Сочи и осталась недовольна. Девушка рассказала о своих наблюдениях в блоге на «Яндекс.Дзен».

Путешественница объяснила, что на местных рынках сильно завышена стоимость товаров, но зато качество на низком уровне. Так, она считает, что продукты, купленные в таких местах, могут привести к пищевому отравлению.

"Продукты не успевают распродавать, а вместо того, чтобы списывать и утилизировать плесневую колбасу — продавцы срезают плесень, и внаглую продают невнимательным туристам", — пишет женщина.