Что происходит на черноморском побережье после песчаной бури

На черноморском побережье разбушевалась песчаная буря, которая оставила после себя тяжелые последствия. Некоторые дома оказались завалены песком. Главный удар на себя приняли пляжи, которые еще недавно были покрыты снегом.

Такое явление называется "мигрирующие дюны". Эксперты говорят, что в этом нет никакой аномалии, так как чаще всего ветер дует в сторону моря, песок оседает, а потом его вновь вымывает на побережье. Сейчас ситуация изменилась из-за ветра, но экологической катастрофы в этом нет. Смотрите видео, в котором показано, что происходит на побережье Черного моря после песчаной бури.