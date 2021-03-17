Турист провел в Крыму три дня и поразился тратам

Россиянин провел три дня в Крыму
, самостоятельно продумав маршрут и размещение, и поразился расходам почти в пять тысяч рублей. О своей поездке турист рассказал в блоге на платформе "Яндекс.Дзен".
Вместе с тремя друзьями автор отправился на машине из Краснодара
в Крым. Финальной точкой путешествия был поселок Новый Свет, а ночевали мужчины в Судаке
.
Больше всего во время поездки туристам пришлось потратить на бензин - 3,2 тысячи рублей, или 800 рублей на человека. Другая статья расходов - проживание, которое обошлось россиянам в две тысячи рублей за две ночи в чытырехместном номере в Судаке.
На питание каждый турист потратил 850 рублей. Большую часть продуктов путешественники купили в Краснодаре, после чего готовили еду в отеле. Перекусы в дороге обошлись автору и его друзьям в 1247 рублей.
Таким образом, все расходы за трехдневную поездку составили для автора 4,9 тысяч рублей:
"Если находиться только в городах и питаться исключительно в кафе, стоимость будет сильно выше. Но городской туризм — это совсем другое",