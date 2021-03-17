Турист провел в Крыму три дня и поразился тратам

Больше всего во время поездки туристам пришлось потратить на бензин - 3,2 тысячи рублей, или 800 рублей на человека. Другая статья расходов - проживание, которое обошлось россиянам в две тысячи рублей за две ночи в чытырехместном номере в Судаке.