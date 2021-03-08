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Сергей Лазарев возмущен из-за цен в Сочи 

Диана Товсепова 21 час назад
Сергей Лазарев возмущен из-за цен в Сочи
Фото: @lazarevsergey
Певец Сергей Лазарев сейчас отдыхает в Сочи. В частности, артист решил посетить Красную поляну и освоить зимние виды спорта.
Так, Сергей впервые попробовал катание на сноуборде и за три часа работы с инструктором смог научиться самому главному. Однако, в своем Instagram артист рассказал, что был удивлен ценами в Сочи.
@lazarevsergey

"Мы тут вышли пройтись по магазинам для того, чтобы купить снаряжение. И хочется сказать, что лучше бы не ходили, потому что надо оставить целое состояние", — заявил Лазарев.

Артист также рассказал о своем первом опыте отдыха в горах Сочи:

"Сегодня впервые в жизни встал на сноуборд! Честно говоря, всегда считал, что отдых в горах со снегом и лыжами— совсем не моё. Но друзья пригласили поехать и я согласился за компанию. И скажу я вам, это кайф! Такие эмоции…ни сколько не пожалел! Сегодня по началу конечно нападался, но потом спустя 3 часа работы с инструктором, я освоил сноуборд! И поехал!👍🏻 теперь будем переходить на трассы посложнее…".

При этом эксперты ожидают роста цен на отдых в Сочи уже к майским праздникам.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как сочинцы сравнили приезжающих туристов из разных регионов.
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Отдых в России , Сергей Лазарев
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