Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети 

Блогерша, отдыхающая на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи со своим бойфрендом, прокатилась по склону в необычном виде. Видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, после чего оно попало в сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». Подписчики паблика застыдили героиню видео.

На записи запечатлено, как сидящее во время съезда на шее у своего избранника-сноубордиста блогерша сбрасывает с себя полотенце и остается практически голой — в одном купальнике с леопардовым принтом. Мужчина при этом одет в белый банный халат и держит в руках газету. Видео возмутило пользователей Сети.