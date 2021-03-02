Полуголую девушку на шее у сноубордиста застыдили в Сети 

Блогерша, отдыхающая на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи со своим бойфрендом, прокатилась по склону в необычном виде. Видео девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, после чего оно попало в сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте». Подписчики паблика застыдили героиню видео.
На записи запечатлено, как сидящее во время съезда на шее у своего избранника-сноубордиста блогерша сбрасывает с себя полотенце и остается практически голой — в одном купальнике с леопардовым принтом. Мужчина при этом одет в белый банный халат и держит в руках газету. Видео возмутило пользователей Сети.
«Позорище! Халаты из номера взяли, стыдоба», «Два дебила — это сила», «Что за стрем, упали в конце, лишь бы что снять», «Бессмысленно и беспощадно!», «Наверное, вагон лайков. Ради хайпа стоило закончить отпуск в травматологии: бабе с сотрясением, мужику со свернутой шеей», «В колхоз бы их отправить! На восстановление разрушенного сельского хозяйства страны!» — негодовали фолловеры.
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