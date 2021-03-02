Россиянин рассказал об обеде в придорожной столовой в Сочи 

Российский турист, отдыхавший зимой в Сочи, решил пообедать в одной из придорожных городских столовых. Об этом он рассказал в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Турист отметил, что кафе находилось «вдали от цивилизации», и гостей там было совсем немного. Стены кафе были расписаны карикатурами, что особенно позабавило блогера.

При этом меню оказалось достаточно разнообразным: пять видов первого блюда, разные вариации мяса и рыбы и около десяти вариантов гарнира.

Мужчина рассказал, что они с женой заказали два мясных блюда, два гарнира и две чашки чая. Порции оказались большими, а весь обед обошелся в 345 рублей. Автор отметил, что для Сочи такая цена очень низкая.