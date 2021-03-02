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Россиянин рассказал об обеде в придорожной столовой в Сочи 

Диана Товсепова 2 марта 2021
Россиянин рассказал об обеде в придорожной столовой в Сочи
Фото: TrueStory Travel
Российский турист, отдыхавший зимой в Сочи, решил пообедать в одной из придорожных городских столовых. Об этом он рассказал в собственном блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Турист отметил, что кафе находилось «вдали от цивилизации», и гостей там было совсем немного. Стены кафе были расписаны карикатурами, что особенно позабавило блогера.
При этом меню оказалось достаточно разнообразным: пять видов первого блюда, разные вариации мяса и рыбы и около десяти вариантов гарнира.
Мужчина рассказал, что они с женой заказали два мясных блюда, два гарнира и две чашки чая. Порции оказались большими, а весь обед обошелся в 345 рублей. Автор отметил, что для Сочи такая цена очень низкая.

«Я с уверенностью могу сказать, что эта случайная придорожная столовая, в которую мы забрели, оказалась самой дешевой из тех, где мы ели в Сочи», — отметил блогер.

Ранее "Рамблер" сообщал о рассказе туриста о "блатной" столовой в Сочи.
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