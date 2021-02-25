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Россиянин рассказал об обеде в «блатной» столовой Сочи 

Даня Виттиг 5 часов назад
Россиянин рассказал об обеде в «блатной» столовой Сочи
Фото: depositphotos.com
Российский турист посетил одну из модных городских столовых Сочи. Об этом он рассказал на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественник уточнил, что особенность заведения в том, что еда там, «как в ресторане — изысканная и дорогая», а обслуживание — «как в обычном буфете времен СССР» и нужно убирать за собой поднос.
При этом столовая отличалась современными деталями интерьера — искусственной травой и футуристическими светильниками. А контингент был специфическим контингентом. С одной стороны, хипстеры. С другой — «блатнее дяди» в галстуках.
В столовой можно было заказать салат с печеной свеклой и апельсинами, курицу по-китайски, свинину по-французски, семгу по-грузински, гречку с грибами, рис с овощами, жареный картофель айдахо, брокколи на пару, киноа с цветной капустой и овощи на гриле.

«Не столовая, а рай для чревоугодников! Было ли вкусно — пожалуй, да. Наелись ли мы — пожалуй, да. Стоил ли наш обед своих денег — пожалуй, нет. Недавно мы нашли настоящую советскую столовую, в которой поели, может, не так изысканно, зато почти в три раза дешевле».

На обед с женой мужчина потратил 719 рублей.
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