«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы 

«А потом ищут их под снегом… Родителей бы пожалели», «От просмотра становятся колени ватными», «Здоровыми их точно не назовешь», «Зачем?! Ради лайка думают, что бессмертные?», «Они нормальные?», «По необорудованной трассе? Экстрим, граничащий с безумием», «Обезбашенность — это не признак смелости, а полнейшее безрассудство!», «Наркоманы адреналиновые. У каждого свой путь на кладбище», «Ей-богу, ума нету».