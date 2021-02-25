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«Думают, что бессмертные»: сноубордист разозлил россиян опасным спуском с горы 

Анна Арсеньева 11 часов назад
Спортсмен, семикратный чемпион России Алексей Соболев выполнил опасный спуск на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи. Он съехал на сноуборде с крутой горы, которая не была оборудована для катания.
Опубликованное в Сети видео спуска разозлило российских пользователей. В комментариях в Instagram написали, что это безрассудный поступок:

«А потом ищут их под снегом… Родителей бы пожалели», «От просмотра становятся колени ватными», «Здоровыми их точно не назовешь», «Зачем?! Ради лайка думают, что бессмертные?», «Они нормальные?», «По необорудованной трассе? Экстрим, граничащий с безумием», «Обезбашенность — это не признак смелости, а полнейшее безрассудство!», «Наркоманы адреналиновые. У каждого свой путь на кладбище», «Ей-богу, ума нету».

Смотрите видео, чтобы посмотреть на опасный спуск спортсмена, который вывел из себя россиян.
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Комментарии 7
Отдых в России , Видео , Алексей Соболев
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