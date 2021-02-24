Самые необычные бассейны мира 

В развитых странах для туристов придумывают много достопримечательностей из разряда развлечений. Где-то придумывают тематические парки развлечений, интерактивные шоу, а в некоторых странах достопримечательность делают из обычного бассейна.

На самом деле они не совсем обычные. Их располагают на крышах небоскребов, в лагунах и даже среди древних построек, чтобы люди смогли перенестись на несколько веков назад. Ради фотографий в нестандартном бассейне люди платят большие деньги, но получают массу уникальных впечатлений. Например, одним из самых популярных неординарных бассейнов считается тот, что расположен на вершине отеля Marina Bay Sands в Сингапуре. Про этот и другие необычные бассейны мира смотрите в видео.