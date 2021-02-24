Грузия объявила о полном открытии границ для россиян 

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Грузия с 1 марта открывает границы для всех российских туристов. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили , сообщает ТАСС.

Теперь россияне смогут приехать в Грузию, предоставив отрицательный результат теста на коронавирус.

"В список тех стран, откуда граждане воздушным путем смогут въехать в Грузию с 1 марта с отрицательным результатом ПЦР-тестирования, добавлены Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия и Белоруссия. На сухопутных границах на данном этапе оставляем существующий режим", — сказал премьер-министр.

Напомним, что до этого граждане РФ могли попасть в страну только при наличии документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации.