Министр туризма республики Крым объявил начало подготовки к сезону 

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщил, что Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону.
По словам министра, для этого разработан комплексный план мероприятий, основная задача которых — безопасность.
"Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима — с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.
В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий. Например, улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям.
Власти обещают подготовить пляжи к приезду отдыхающих до 1 июня.
"Работы много, но сезон должен быть очень удачным", — отметил министр.
Ранее "Рамблер" сообщал, где в Крыму самое грязное море.