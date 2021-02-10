Крым объявил срок снятия последних ограничений 

Глава республики Крым Сергей Аксенов озвучил срок снятия последних ограничений на полуострове. Об этом сообщает "КрымИнформ".

По словам чиновника, те сферы деятельности, работа которых в данный момент приостановлена — например, предприятия по организации досуговых мероприятий, будут открыты с первого марта при условии сохранения благоприятный эпидемиологической обстановки.

Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что масочный режим сохранится — как минимум до конца 2021 года.

«Если тенденция к снижению заболеваемости останется — это позволит снять последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных, для того, чтобы республика начала возвращаться к докоронавирусной жизни»,