Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Крым объявил срок снятия последних ограничений 

Мира Маркина 10 февраля 2021
Крым объявил срок снятия последних ограничений
Фото: depositphotos.com
Глава республики Крым Сергей Аксенов озвучил срок снятия последних ограничений на полуострове. Об этом сообщает "КрымИнформ".
По словам чиновника, те сферы деятельности, работа которых в данный момент приостановлена — например, предприятия по организации досуговых мероприятий, будут открыты с первого марта при условии сохранения благоприятный эпидемиологической обстановки.
Вместе с тем Аксенов подчеркнул, что масочный режим сохранится — как минимум до конца 2021 года.

«Если тенденция к снижению заболеваемости останется — это позволит снять последние ограничительные мероприятия, за исключением единичных, для того, чтобы республика начала возвращаться к докоронавирусной жизни»,

— рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне массово поедут в Крым в феврале и марте.
Видео дня. Заброшенные города России
Отдых в России , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
00:13
Девушка ради фото залезла в Черное море в одежде и рассмешила россиян
Новости путешествий
Заброшенные города России
08:48
Заброшенные города России
Отдых в России
Что происходит внутри самого большого города-призрака
03:24
Что происходит внутри самого большого города-призрака
Заграница
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
01:02
Почему небо над Европой накрыло оранжевое облако
Новости путешествий
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
07:04
Почему отель в Корее за $750 млн оказался заброшен
Заграница
За что русского блогера депортировали с Бали
02:22
За что русского блогера депортировали с Бали
Новости путешествий
Места на планете с самым экстремальным климатом
10:19
Места на планете с самым экстремальным климатом
Заграница
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
07:14
Как выглядят самые страшные и необычные мосты
Заграница
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
09:43
Что нужно знать туристам о древних обычаях Индии
Заграница
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
00:49
Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение