Россиянка рассказала, как получить скидку в роскошном отеле Крыма

Российская туристка забронировала проживание в одном из самых дорогих отелей Крыма с огромной скидкой. Своим опытом она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».

Путешественница уточнила, что отдохнула на роскошной вилле в поселке Партенит. В курортный сезон провести пару ночей в этом месте обойдется паре в 110 тысяч рублей.

Однако при бронировании на несколько месяцев вперед можно получить получить большую скидку. Так, россиянка заплатила 28 тысяч рублей за двоих за пятидневный отпуск в январе. При этом в стоимость было включено трехразовое питание.

Женщину впечатлила бамбуковая роща на территории отеля и заросли итальянских пиний. Но, по ее мнению, парк находится в небольшом запустении.

Единственным минусом, по мнению отдыхающей, стало раннее выселение.