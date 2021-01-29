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Россиянка рассказала об отдыхе в роскошном отеле Крыма со скидкой 

Даня Виттиг 9 часов назад
Россиянка рассказала, как получить скидку в роскошном отеле Крыма
Фото: depositphotos.com
Российская туристка забронировала проживание в одном из самых дорогих отелей Крыма с огромной скидкой. Своим опытом она поделилась на платформе «Яндекс. Дзен».
Путешественница уточнила, что отдохнула на роскошной вилле в поселке Партенит. В курортный сезон провести пару ночей в этом месте обойдется паре в 110 тысяч рублей.
Однако при бронировании на несколько месяцев вперед можно получить получить большую скидку. Так, россиянка заплатила 28 тысяч рублей за двоих за пятидневный отпуск в январе. При этом в стоимость было включено трехразовое питание.
Женщину впечатлила бамбуковая роща на территории отеля и заросли итальянских пиний. Но, по ее мнению, парк находится в небольшом запустении.
Единственным минусом, по мнению отдыхающей, стало раннее выселение.

«Я понимаю, что нужно подготовиться к приезду следующего гостя, но очень неприятно, когда горничные готовы сами выносить мои вещи в коридор, лишь бы я быстрее освободила номер. Как будто счет идет на минуты!» — заметила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что будет с туристическим сезоном летом 2021.
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