Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму

Отдыхающая зимой в Крыму туристка засняла на видео большое скопление медуз в Балаклавской бухте. Девушка опустила руку в переполненную ими воду. По ее словам, из-за медуз она стала больше похожа на кисель.

Ученые назвали запечатленное на видео аномальным для этого времени года. Как рассказал "Комсомольской правде" доктор биологических наук, профессор Сергей Иванов , обычно такое скопление медуз в море характерно для августа и сентября. Он предположил, что это связано с обилием корма.

Кандидат биологических наук, заведующий отделом морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ Сергей Алемов считает, что столько медуз может быть из-за погодных условий: морских животных мог принести к берегу штормовой ветер.