Туристка засняла «кисель» из медуз в зимнем Крыму

Отдыхающая зимой в Крыму туристка засняла на видео большое скопление медуз в Балаклавской бухте. Девушка опустила руку в переполненную ими воду. По ее словам, из-за медуз она стала больше похожа на кисель.
Ученые назвали запечатленное на видео аномальным для этого времени года. Как рассказал "Комсомольской правде" доктор биологических наук, профессор Сергей Иванов, обычно такое скопление медуз в море характерно для августа и сентября. Он предположил, что это связано с обилием корма.
Кандидат биологических наук, заведующий отделом морской санитарной гидробиологии ФИЦ ИнБЮМ Сергей Алемов считает, что столько медуз может быть из-за погодных условий: морских животных мог принести к берегу штормовой ветер.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео.