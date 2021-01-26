Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео 

Горнолыжный курорт Красная поляна в Сочи все еще привлекает туристов по всей России. Туда приезжают не только сноубордисты и лыжники, но и те, кто хочет полюбоваться на природу и горы.

На канатной дороге в Красной поляне застряли люди, они оказались заблокированы на высоте. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать их с помощью альпинистского снаряжения. Те, кто был ближе к склону, могли спуститься по лестнице, а остальных пришлось спускать на веревках. Вся спасательная операция длилась около четырех часов.