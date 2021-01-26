Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Эвакуация лыжников в Красной поляне попала на видео 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Горнолыжный курорт Красная поляна в Сочи все еще привлекает туристов по всей России. Туда приезжают не только сноубордисты и лыжники, но и те, кто хочет полюбоваться на природу и горы.
На канатной дороге в Красной поляне застряли люди, они оказались заблокированы на высоте. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать их с помощью альпинистского снаряжения. Те, кто был ближе к склону, могли спуститься по лестнице, а остальных пришлось спускать на веревках. Вся спасательная операция длилась около четырех часов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что мощная волна накрыла толпу людей на берегу в опасном месте.
Отдых в России , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
11:13
Что происходит на островах, на которых помещается один дом
Заграница
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
09:40
Россияне скупают туры в Занзибар и Дубай. Что там происходит
Заграница
Древние места, которые были открыты недавно
10:19
Древние места, которые были открыты недавно
Заграница
Почему самолеты не летают над Тибетом
12:36
Почему самолеты не летают над Тибетом
Заграница
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
17:36
Как выглядит посадка в самых опасных аэропортах мира
Заграница
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
00:55
Туристов без масок на Бали заставляют отжиматься
Новости путешествий
Что происходило внутри самого густонаселенного города
04:34
Что происходило внутри самого густонаселенного города
Заграница
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
10:11
10 запретных мест в мире, куда никто не может попасть
Заграница
Самые страшные аттракционы в мире
11:28
Самые страшные аттракционы в мире
Заграница
Туристы сняли на видео мощную лавину
01:00
Туристы сняли на видео мощную лавину
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение