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Мощная волна накрыла толпу людей на берегу в опасном месте и попала на видео 

Даня Виттиг 6 часов назад
Мощная волна на побережье Нового Южного Уэльса накрыла толпу людей в опасном месте. Ролик опубликовал Daily Mail.
На видео рыбаки стоят на скалистом берегу с удочками и ведрами, а местные кричат им убегать. Спустя несколько секунд одну компанию накрывает сильная волна, но им удается удержать равновесие. Однако второй группе рыбаков повезло меньше, их сбило с ног.
Чуть позже берег накрывает вторая волна и рыбаки начинают от нее убегать.
Место, где стояли мужчины, считается опасным и не предназначено для рыбалки. Буквально несколько дней назад несколько мужчин погибли, их просто унесло в море.

«Еще больше идиотов пришли рисковать сюда своими жизнями после нескольких несчастных случаев», — прокомментировал ролик его автор.

Ранее "Рамблер" сообщал, как шведский моряк стал королем каннибалов.
Заграница , Видео
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