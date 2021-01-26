Мощная волна на побережье Нового Южного Уэльса накрыла толпу людей в опасном месте. Ролик опубликовал Daily Mail.

На видео рыбаки стоят на скалистом берегу с удочками и ведрами, а местные кричат им убегать. Спустя несколько секунд одну компанию накрывает сильная волна, но им удается удержать равновесие. Однако второй группе рыбаков повезло меньше, их сбило с ног.

Чуть позже берег накрывает вторая волна и рыбаки начинают от нее убегать.

Место, где стояли мужчины, считается опасным и не предназначено для рыбалки. Буквально несколько дней назад несколько мужчин погибли, их просто унесло в море.