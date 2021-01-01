В России ожидается бум межрегионального туризма 

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Пандемия коронавируса привела к изменениям в туристическом бизнесе. Однако эксперты полагают, что это станет точкой развития новых видов туризма.

Например, появились программы чартерных перевозок и кешбэка, Об этом сообщил директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Его слова передает Федерал Пресс.

«В условиях кризиса эти меры позволили снизить потери, которые понес бизнес за время локдауна и ограничительных мер. К сожалению, часть объектов закрылись».

При этом есть хороший потенциал для развития внутреннего туризма, так как представители ряда профессий наоборот приумножили свой доход.