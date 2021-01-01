В России ожидается бум межрегионального туризма 

Пандемия коронавируса привела к изменениям в туристическом бизнесе. Однако эксперты полагают, что это станет точкой развития новых видов туризма.
Например, появились программы чартерных перевозок и кешбэка, Об этом сообщил директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Его слова передает Федерал Пресс.
«В условиях кризиса эти меры позволили снизить потери, которые понес бизнес за время локдауна и ограничительных мер. К сожалению, часть объектов закрылись».
При этом есть хороший потенциал для развития внутреннего туризма, так как представители ряда профессий наоборот приумножили свой доход.
«Если не будет нехороших сюрпризов от некоторых губернаторов, мы увидим бум межрегионального туризма», — считает предприниматель Евгений Косоруков.
Ранее "Рамблер" сообщал, какие справки понадобятся туристам в Турции.