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Эксперты рассказали, какие справки понадобятся туристам в Турции 

Даня Виттиг 2 часа назад
Авиакомпании и туроператоры изо всех сил стараются обеспечить выполнение профилактических мир. Недавно сотрудники АТОР уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию.
С 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.
Принимаются только ПЦР-тесты, которые были проведены не ранее, чем за 72 часа до въезда. Это необходимо указать в документе.
Справка может быть предоставлена в электронной форме или в распечатанном виде. Документ должен содержать QR-код лаборатории или оригинальную печать.
Если справка будет оформлена неправильно, туриста могут не допустить на рейс. Тоже самое произойдет, если человек откажется надевать маску.
Справки необходимы и транзитным пассажирам, следующим через Турцию.
Ранее "Рамблер" сообщал, что турки считают россиян разносчиками заразы.
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