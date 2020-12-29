Авиакомпании и туроператоры изо всех сил стараются обеспечить выполнение профилактических мир. Недавно сотрудники АТОР уточнили, в каком виде и с какими реквизитами должны быть справки об отрицательном результате теста на коронавирус для вылета в Турцию.

С 30 декабря бумага с отрицательным результатом анализа на COVID-19 для вылета в Турцию должна быть предоставлена на английском языке, с печатью и подписью врача.

Принимаются только ПЦР-тесты, которые были проведены не ранее, чем за 72 часа до въезда. Это необходимо указать в документе.

Справка может быть предоставлена в электронной форме или в распечатанном виде. Документ должен содержать QR-код лаборатории или оригинальную печать.

Если справка будет оформлена неправильно, туриста могут не допустить на рейс. Тоже самое произойдет, если человек откажется надевать маску.

Справки необходимы и транзитным пассажирам, следующим через Турцию.